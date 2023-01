Giorno della Memoria: Assisi, venerdì 27 gennaio la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore

Giorno della Memoria ad Assisi (Foto diocesi)

In occasione della Giornata della Memoria, venerdì 27 gennaio ad Assisi, alle ore 11, nella Sala della Spogliazione del palazzo vescovile, ci sarà la consegna delle Medaglie d’Onore da parte del prefetto di Perugia Armando Gradone e con i saluti del sindaco di Assisi, Stefania Proietti, della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e del vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, mons. Domenico Sorrentino. È solo uno degli appuntamenti che si svilupperanno nei prossimi mesi “per dare il senso di un ricordo continuo e costante e che riguarda tutta la città”. “Assisi è stata infatti protagonista di una straordinaria pagina di accoglienza che ha visto tanti cittadini mobilitarsi: storie meno conosciute ma comunque importanti”, dice Marina Rosati, ideatrice e responsabile del “Museo della Memoria, Assisi 1943-1944”, nel presentare, in una nota, la serie di eventi promossi in occasione del Giorno della Memoria, insieme al Comune di Assisi. Sabato 28 gennaio, alle ore 17, nella sala della Conciliazione del palazzo comunale “La storia di Marcella Ranzato in Paladin” e domenica 29 gennaio in piazza del Comune, con partenza alle ore 15, il percorso alla scoperta dei luoghi assisani della Memoria (non è necessaria la prenotazione). Gli appuntamenti di gennaio si chiudono lunedì 30 alle ore 18 al teatro della Pro Civitate Christiana con il concerto “Kechì Kinnòr – Prendi il violino” con Enrico Fink e i solisti dell’Orchestra multietnica di Arezzo. Altri appuntamenti sono in programma per lunedì 6 marzo alle ore 10.30 quando, in occasione della Giornata europea dei Giusti, ci sarà una cerimonia in ricordo di Giovanni Palatucci, poliziotto italiano Giusto tra le Nazioni; venerdì 26 maggio alle ore 18 all’oratorio di Santa Chiarella si ricorderà Vittorio Rinaldi, giovane assisano ingiustamente condannato e ucciso nel 1939; e sabato 17 giugno alle ore 11.30 in viale Vittorio Emanuele II, cerimonia in onore di Valentin Muller.