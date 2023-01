Papa Francesco: Benedetto XVI “un gentiluomo, ho perso un padre”. Salute “buona”, “posso morire anche domani ma è tutto sotto controllo”

“Un gentiluomo”. Così il Papa, in un’intervista rilasciata dall’Associated press (Ap) definisce Benedetto XVI. “Ho perso un padre”, il riferimento alla sua scomparsa: “Per me era una sicurezza. Di fronte a un dubbio, chiedevo la macchina, andavo al monastero e chiedevo”. Interpellato sulle sue eventuali dimissioni, Bergoglio ribadisce dice che, se mai rinunciasse al ministero petrino, sarebbe il “vescovo emerito di Roma” e andrebbe “a vivere nella Casa del Clero a Roma”. “L’esperienza di Benedetto – aggiunge – fa già nascere i nuovi papi che si dimettono per inserirsi in modo più libero”. Ad una domanda sulle critiche ricevute nell’ultimo periodo, Francesco risponde: “Sono come un’orticaria, sono un po’ fastidiose, ma li preferisco, perché significa che c’è libertà di parola”. L’importante è che vengano dette “in faccia perché è così che cresciamo tutti”. È peggio, secondo il Papa, “se si tratta di un’azione subdola”. Riguardo alla sua salute, Francesco la definisce “buona”, considerati i suoi 86 anni: “Posso morire anche domani, ma è tutto sotto controllo. La mia salute è buona. E chiedo sempre la grazia, che il Signore mi dia il senso dell’umorismo”. Bergoglio rivela inoltre il dettaglio una piccola frattura al ginocchio dovuta a una caduta, guarita senza interventi chirurgici: “Il ginocchio, grazie a una buona terapia e alla magnetoterapia, al laser… l’osso si è saldato… Sto già camminando, mi aiuto con il carrello, ma sto camminando”.