Diocesi: Ferrara, per il Giorno della Memoria due incontri dedicati a mons. Ruggero Bovelli e Vittore Veneziani e una messa presieduta da mons. Perego

In occasione del Giorno della Memoria, giovedì 26 e sabato 28 gennaio sono in programma a Ferrara due incontri dedicati al legame tra mondo cattolico e mondo ebraico e, in particolare, a due figure che negli anni della guerra e delle deportazioni hanno svolto un ruolo fondamentale: mons. Ruggero Bovelli e Vittore Veneziani. Lo comunica la diocesi di Ferrara-Comacchio. Inoltre, sabato 28 gennaio, alle ore 18, nella chiesa di S. Stefano, in piazza Saint’Étienne, l’arcivescovo Gian Carlo Perego celebra la messa cantata in memoria di mons. Bovelli. La messa musicata da Veneziani (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Benedictus, Agnus Dei), da poco ritrovata, sarà eseguita dall’Accademia corale “Vittore Veneziani” diretta da Teresa Auletta.