Diocesi: Ac Vallo della Lucania, sabato la Marcia della pace

Sabato 28 gennaio, l’Azione Cattolica diocesana di Vallo della Lucania organizza l’annuale Marcia diocesana della pace, un appuntamento che ha come protagonisti i bambini dell’Acr e i bambini dei gruppi di catechesi delle diverse parrocchie della diocesi accompagnati dai loro educatori e dai genitori, ma che coinvolge anche i giovanissimi, i giovani, gli adulti e le famiglie. Il luogo di partenza è la parrocchia “Santa Maria delle Vittorie” in Massa di Vallo della Lucania. La marcia proseguirà fino a piazza Vittorio Emanuele e si concluderà, dopo le attività svolte in piazza, con un momento di preghiera nella chiesa della “Madonna delle Grazie” di Vallo.