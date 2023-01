Diocesi: Bolzano, si è spento a 96 anni don Vittorino Dallapè. Il funerale si svolgerà il 31 gennaio nella parrocchia di Tre Santi

Si è spento questa notte all’età di 96 anni don Vittorino Dallapè, il sacerdote più anziano della diocesi di Bolzano-Bressanone, per decenni parroco a Bolzano.

Vittorino Dallapè era nato il 29 novembre 1926 a Stravino (Trento). Ordinato sacerdote il 29 giugno 1950 a Trento, fino al 1954 è stato cooperatore in Villa Lagarina e a Poro, nella diocesi di Trento. In seguito, dal 1954 al 1965 è stato cooperatore a Don Bosco e dal 1965 al 1966 a Regina Pacis a Bolzano. L’anno seguente è diventato parroco a Tre Santi, incarico svolto fino al 1990. Dal 1995 al 2004 è stato cooperatore a Tre Santi. Nel 2004 don Dallapè è stato esonerato dall’incarico di cooperatore per raggiunti limiti di età.

Il funerale si svolgerà martedì 31 gennaio alle ore 14 a Bolzano/Tre Santi. Successivamente sarà sepolto a Bolzano.