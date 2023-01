Facoltà teologica Emilia-Romagna: Bologna, venerdì il card. Zuppi presiede la messa con consegna dei diplomi

È in programma per venerdì 27 gennaio, alle 18.30 nella basilica di San Domenico a Bologna, la celebrazione eucaristica presieduta dal Gran Cancelliere della Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna, il card. Matteo Maria Zuppi, in occasione della Festa di San Tommaso d’Aquino. Al termine della, come da tradizione, saranno consegnati i diplomi agli studenti e alle studentesse che hanno concluso il proprio percorso di studio.

Dalla Fter ricordano poi che, ogni domenica fino al 19 febbraio, nella chiesa di Santa Maria della Pietà a Bologna si svolgeranno gli appuntamenti della Piccola Scuola di sinodalità proposta dalla Fondazione per le Scienze religiose in collaborazione con la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna. Gli incontri avranno inizio a partire dalle 20.40. “Nel corso dei ventuno appuntamenti – viene spiegato – si succederanno voci autorevoli – vescovi, rabbini, teologi e studiosi – che illustreranno il percorso sinodale tracciato da Papa Francesco”. Si può partecipare agli appuntamenti gratuitamente previa iscrizione on line.