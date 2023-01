San Francesco di Sales: Viterbo, sabato 28 gennaio la “Prima giornata della stampa” con il vescovo Piazza e il giornalista Rai Scoppettuolo

Si avvicina la data del 28 gennaio per celebrare a Viterbo la “Prima giornata della stampa”, indetta dal vescovo Orazio Francesco Piazza, che si terrà presso la sala Ce.Di.Do di palazzo dei Papi, dalle ore 10, proprio in occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, evento annualmente organizzato dall’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi insieme all’Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) di Viterbo. Un momento di incontro con tutti gli operatori della comunicazione su un tema molto attuale, quale la “comunicazione come dimensione etica relazionale”, tematica su cui interverranno il vescovo Piazza ed il giornalista Rai Antonio Scoppettuolo. All’inizio dell’incontro porteranno i loro saluti don Emanuele Germani, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Viterbo, e la giornalista Wanda Cherubini, presidente dell’Ucsi di Viterbo.