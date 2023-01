Diocesi: Acerra, sabato 28 gennaio il vescovo Di Donna incontra gli operatori dell’informazione in preparazione a Giornata mondiale comunicazioni sociali

“Parlare col cuore” è “rendere ragione della speranza che è in noi. Il tema scelto da Papa Francesco per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali del 2023 si inserisce nel cammino che condurrà tutta la Chiesa alla celebrazione del Sinodo del prossimo ottobre”. Lo sottolinea una nota della diocesi di Acerra, nella quale si annuncia che “la sfida della comunicazione e le nuove frontiere della deontologia professionale saranno al centro dell’incontro con la stampa e gli operatori dell’informazione promosso dall’Ucsi Campania (Unione stampa cattolica italiana) in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti e l’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi Acerra”.

L’appuntamento è per sabato 28 gennaio, alle ore 9.30, nella Biblioteca diocesana di piazza Duomo ad Acerra. Intervengono Ottavio Lucarelli, giornalista; don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis; Guido Pocobelli Ragosta, presidente dell’Ucsi Campania e vicecaporedattore di Tgr Campania. Conclude mons. Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Conferenza episcopale campana.

La partecipazione all’incontro del 28 gennaio ad Acerra dà diritto a crediti per la formazione obbligatoria dei giornalisti.