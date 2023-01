Papa Francesco: udienza, “non dimentichiamo mai, ogni giorno, di pregare per la pace definitiva in Ucraina”

“Nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere non manchi la martoriata Ucraina, così tanto afflitta”. E’ l’ennesimo appello per la pace in Ucraina, pronunciato dal Papa al termine dell’udienza di oggi, durante i saluti ai fedeli di lingua italiana. “Stamattina ho avuto un incontro con i capi delle diverse confessioni di fede che sono in Ucraina, tutti uniti”, ha rivelato Francesco a proposito dell’incontro con il Consiglio panucraino svoltosi prima dell’udienza generale: “mi hanno raccontato il dolore quel popolo”. “Non dimentichiamo mai, ogni giorno, di pregare per la pace definitiva in Ucraina”, l’appello finale.