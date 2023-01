Diocesi: Savona, concerti, laboratori teatrali, riflessioni e messe per il Giorno della Memoria

Per la ricorrenza del 27 gennaio, Giorno della Memoria, a Savona, in collaborazione con la diocesi di Savona-Noli e l’Aned, l’Associazione musicale “Gioachino Rossini” e la Fondazione culturale Cento Fiori promuovono tre eventi. Giovedì 26 gennaio, alle ore 17,30, alla Sala Stella Maris, si terrà il concerto di Laura Guatti al flauto, Mattia Rizzuti al clarinetto, Olesia Rusina al violino, Simone Criscenti al violoncello e Loris Orlando al pianoforte. Sarà visitabile anche la mostra “Arte. Oltre il lager”. Sabato 28 gennaio, alle ore 20,30, nella chiesa Sant’Andrea Apostolo, il Complesso baandistico “Città di Savona – Antonio Forzano” terrà il “Concerto della Memoria” con brani in ricordo della deportazione nei campi nazisti. Il laboratorio teatrale “La storia in scena” del Liceo scientifico statale “Orazio Grassi” proporrà al pubblico letture a tema. A Cogoleto venerdì 27 gennaio Pax Christi, la parrocchia Santa Maria Maggiore e il comune organizzeranno la manifestazione “Fare memoria del bene”: in programma alle 17 in largo della Pace una riflessione condivisa e alle 18 la messa. I due momenti saranno replicati il 10 febbraio in occasione del Giorno del ricordo, per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel Secondo Dopoguerra.