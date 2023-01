Formazione: Milano, venerdì l’incontro “L’Università Cattolica al suo secondo secolo di vita. Alcune linee di ricerca”

Una riflessione a più voci sulle questioni che nei prossimi anni attendono l’Università Cattolica in ambito economico, sanitario, ambientale, etico, umanistico. È l’intento dell’incontro “L’Università Cattolica al suo secondo secolo di vita. Alcune linee di ricerca”, che si terrà venerdì 27 gennaio, alle ore 11, nella Sala Negri da Oleggio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (largo Gemelli, 1), a Milano. A indicare strumenti e metodi da adottare per affrontarle, saranno alcuni protagonisti del mondo scientifico ed economico internazionale e nazionale, tra cui gli alumni della Cattolica Stefano Bertuzzi, Chief Executive Officer dell’American Society for Microbiology e braccio destro di Anthony Fauci nella Task Force anti-Covid della Casa Bianca, e Giovanni Pirovano, presidente di Banca Mediolanum, esponente del comitato di presidenza Abi con deleghe a Innovazione e sostenibilità e membro del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.

Farà da sfondo al dibattito il volume “Testimonianze sul futuro”, della casa editrice Vita e Pensiero, a cura di Antonio Ballarin Denti, una miscellanea di scritti di esperti dell’Ateneo e opera prima dell’Associazione degli Scholars, che riunisce oltre 40 docenti fuori ruolo delle 12 facoltà dell’Ateneo. Nata nel 2020 in vista del centenario con l’obiettivo di sviluppare e diffondere i valori culturali dell’Università Cattolica, l’Associazione è anche la promotrice dell’iniziativa che sarà introdotta dal rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli. Seguiranno le relazioni di alcuni dei sette autori del volume, ciascuno dei quali dalla propria prospettiva scientifica analizzerà temi di ambiti disciplinari dove l’Università Cattolica è impegnata a sviluppare linee di ricerca, per esempio l’identificazione di nuovi modelli di sviluppo socio-economico improntati alla sussidiarietà e alla solidarietà, l’attenzione alla vulnerabilità sanitaria e alla cura di tutti, le potenzialità e i limiti delle biotecnologie e dell’intelligenza artificiale.

Così Alberto Quadrio Curzio, professore emerito di Economia Politica all’Università Cattolica e presidente emerito dell’Accademia nazionale dei Lincei, si occuperà di “Economia politica, istituzioni e sviluppo: sussidiarietà e solidarietà”. Da parte sua, Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene nella facoltà di Medicina e Chirurgia e presidente del Mission Board for Cancer della Commissione Europea, si soffermerà sulla “lezione della pandemia Covid-19: prevenire le malattie, curare tutti”. Infine, Stefano Bertuzzi analizzerà “Le nuove scienze della vita tra opportunità e sfide antropologiche ed etiche”.

Si alterneranno, poi, le testimonianze di Giovanni Pirovano, Vincenzo Prati, già ambasciatore d’Italia a Islamabad e vicepresidente dell’Associazione Italia-Pakistan, Marco Giachetti, presidente della Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Chiuderà l’incontro Edoardo Teodoro Brioschi, presidente dell’Associazione degli Scholars dell’Università Cattolica, che spiega così lo spirito dell’iniziativa: “Quest’evento e la pubblicazione del volume, che inaugura la collana ‘Biblioteca degli Scholars’ volta ad accogliere testi su argomenti di grande rilevanza, rappresenta il modo in cui l’Associazione di docenti fuori ruolo ha voluto contribuire al centenario dell’Università Cattolica. Un contributo che si è concretizzato nell’approfondimento di tematiche che il nostro Ateneo dovrà affrontare nei prossimi anni”.