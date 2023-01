San Francesco di Sales: Verona, la diocesi organizza un incontro tra padre Spadaro e i giornalisti

In occasione della memoria di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, la diocesi di Verona, in collaborazione con l’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi) di Verona e la Fondazione G. Toniolo, promuove, il 27 gennaio, un incontro celebrativo cui seguirà un momento formativo nel quale verrà presentato il messaggio papale per la 57ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L’evento sarà aperto con la Messa presieduta dal vescovo, mons. Domenico Pompili, cui seguirà la conferenza di padre Antonio Spadaro, direttore della rivista “La Civiltà Cattolica”, sul tema: “Parlare col cuore: Veritatem facientes in caritate (Ef 4,15) – Comunicare efficacemente nell’epoca della transizione digitale”. Concluderà mons. Pompili.