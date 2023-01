Cammino sinodale: Cagliari, domani incontro con mons. Castellucci

Giovedì 26 gennaio, alle ore 18, presso l’aula magna del Seminario arcivescovile di Cagliari (via mons. Giuseppe Cogoni, 9), la diocesi promuove un incontro che si inserisce nell’ambito di un percorso che svilupperà varie tematiche durante il secondo anno del Cammino sinodale.

L’evento, al quale prenderà parte anche l’arcivescovo, mons. Giuseppe Baturi, è aperto a tutti e si rivolge in particolare ai referenti sinodali parrocchiali, proponendosi come occasione di approfondimento e confronto, anche in relazione al Cammino sinodale delle Chiese in Italia e al Sinodo universale.

Relatore dell’iniziativa sarà mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola, vescovo di Carpi, vicepresidente per l’Italia settentrionale della Cei, consultore del Sinodo dei vescovi e presidente del Comitato nazionale del Cammino. Tema al centro dell’intervento “La famiglia di Dio nel mondo. Spunti per una comunità sinodale”.

L’evento sarà trasmesso in diretta video sui canali social della Diocesi.