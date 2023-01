Eurostat: domande di asilo in aumento. 99mila nel mese di ottobre

Nell’ottobre 2022 le domande di asilo di chi ne fa richiesta per la prima volta sono aumentate del 10% in Europa. Lo comunica Eurostat in una pubblicazione odierna. Lo scorso ottobre 99.175 richiedenti asilo per la prima volta hanno fatto domanda di protezione internazionale negli Stati membri dell’Ue: 8.630 persone in più rispetto al mese precedente, con un aumento del 10%. Rispetto all’ottobre 2021 (59.870), si è registrato un aumento del 66% del numero totale di richieste, mentre è diminuito il numero totale dei richiedenti successivi (persone che hanno ripresentato domanda di asilo dopo che è già stata presa una decisione su una richiesta precedente). Nell’ottobre 2022, i richiedenti successivi erano 6.380 con una diminuzione del 3% (-185 richiedenti successivi) rispetto a settembre 2022. Confrontando il dato con ottobre 2021, si è registrato un calo del 5%.