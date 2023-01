Papa Francesco: “il Sinodo non è un sondaggio popolare”

“Una cooperazione missionaria sempre più stretta di tutti i suoi membri ad ogni livello è un obiettivo essenziale del percorso sinodale che la Chiesa sta compiendo con le parole-chiave comunione, partecipazione, missione”. Lo spiega il Papa nel Messaggio per la Giornata missionaria mondiale, in cui precisa che il percorso del Sinodo “non è sicuramente un piegarsi della Chiesa su sé stessa; non è un processo di sondaggio popolare per decidere, come in un parlamento, che cosa bisogna credere e praticare o no secondo le preferenze umane. È piuttosto un mettersi in cammino come i discepoli di Emmaus, ascoltando il Signore Risorto che sempre viene in mezzo a noi per spiegarci il senso delle Scritture e spezzare il Pane per noi, affinché possiamo portare avanti con la forza dello Spirito Santo la sua missione nel mondo”.