Papa Francesco: “ignorare le Scritture è ignorare Cristo”

“Ignorare le Scritture è ignorare Cristo”. A ribadirlo, citando San Girolamo, è il Papa, nel Messaggio per la prossima Giornata missionaria mondiale. “La conoscenza della Scrittura è importante per la vita del cristiano, e ancora di più per l’annuncio di Cristo e del suo Vangelo”, la tesi di Francesco: “Altrimenti, che cosa si trasmette agli altri se non le proprie idee e i propri progetti? E un cuore freddo, potrà mai far ardere quello degli altri? Lasciamoci dunque sempre accompagnare dal Signore risorto che ci spiega il senso delle Scritture. Lasciamo che Egli faccia ardere il nostro cuore, ci illumini e ci trasformi, affinché possiamo annunciare al mondo il suo mistero di salvezza con la potenza e la sapienza che vengono dal suo Spirito”.