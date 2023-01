Chiesa italiana: mons. Baturi, “divisioni appartengono alla natura della fede cristiana, unità non è uniformità”

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

“Le divisioni all’interno della Chiesa non sono semplicemente un problema contingente, appartengono alla natura della fede cristiana”. Mons. Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei, durante la conferenza stampa di chiusura del Consiglio permanente dei vescovi italiani ha risposto in questi termini ad una domanda dei giornalisti sulle “divisioni” all’interno della Curia e sulla polarizzazione del dibattito mediatico in merito a presunti “progressisti” e “conservatori”. Baturi ha preso la metafora utilizzata dal card. zuppi nella sua introduzione ai lavori del Cep, quando ha parlato di “unità come condizione di creatività” e dunque di credibilità della Chiesa: “L’unità nella Chiesa – ha commentato – non è uniformità di pensieri, di stili e di forme, ma un sentire comune che risponde al contesto di fede, di morale e alla presenza della fede nel mondo. E’ questo l’obiettivo verso cui camminare: è necessario tenersi assieme, per non provocare lo scandalo della divisione. Non ritengo condivisibili posizioni che hanno bisogno, per affermarsi, di screditare gli altri. Nessun interesse politico o di visibilità può sacrificare un bene così importante”.