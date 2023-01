Don Luigi Giussani: Pavia, domani sera l’appuntamento “L’io rinasce in un incontro” promosso da Comunione e Liberazione

Domani, giovedì 26 gennaio, alle 21, nella chiesa di S. Maria del Carmine di Pavia, è in programma la serata dal titolo “L’io rinasce in un incontro”. L’appuntamento, promosso da Comunione e Liberazione, dal centro culturale Giulio Bosco e dalla parrocchia di Santa Maria del Carmine, rientra nel calendario di eventi organizzati in occasione del centenario della nascita di don Luigi Giussani, celebrato nel 2022. È previsto l’intervento di Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà.