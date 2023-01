Diocesi: Lecce, il video finale dei giovani del progetto “Basta un click” contro il fenomeno del bullismo

(foto diocesi Lecce)

È stato realizzato dai giovani della parrocchia Maria SS. Assunta in Cavallino e della parrocchia San Giovanni Bosco in San Pietro Vernotico, un video che riassume il lavoro compiuto nell’ambito del concorso “Basta un click”, ideato dalla diocesi di Lecce e realizzato con un protocollo di intesa tra Regione Puglia e diocesi pugliesi, per contrastare il fenomeno del bullismo, della devianza minorile, di fenomeni di discriminazione e di marginalità sociale dei minori. Il video è stato realizzato con l’aiuto del regista Vito Alfarano (AlfaZTL) e degli educatori, coordinati dal Servizio di pastorale giovanile della diocesi di Lecce, diretto da don Alessandro Mele e testimoniano l’esperienza maturata nel cammino di preparazione attraverso gli incontri di formazione vissuti dai giovani con gli specialisti del Consultorio diocesano “La famiglia” di Lecce.