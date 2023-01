Giornata mondiale pace: WeCa, oggi on line un tutorial sul messaggio del Papa per il 2023

(Foto: WeCa)

“Nessuno si salva da solo. Il messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale della pace” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di oggi, mercoledì 25 gennaio, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici, il primo dell’anno solare in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale.

Il tutorial vede come protagonista don Sergio Massironi, dell’area teologica del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, ed è una riflessione sul messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale della pace di quest’anno. C’è l’immagine, contenuta nella lettera ai Tessalonicesi, del ladro che viene di notte e che ci richiama alle “destabilizzazioni” dell’umanità dopo la pandemia. Ci sono le rassicurazioni dello slogan “Andrà tutto bene”, contro il quale il Papa ci ha messo in guardia, consapevole che “raramente gli individui e la società progrediscono in situazioni che generano un tale senso di sconfitta e amarezza”. Ma c’è anche la certezza del fatto che “ci apparteniamo a vicenda”.

“Siamo legati – spiega don Sergio Massironi all’interno del tutorial –, non è una cattiva notizia, non è una minaccia. È la grande opportunità anche per la nostra autonomia, per il contributo di ciascuno, per la mia e la tua differenza. Tutto è connesso: serve il tuo e il mio sapere, serve la presenza dell’altro, servono persino i suoi interessi che bilanciano e sono un argine ai miei”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.

Nella quinta stagione dei tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, con tutorial mensili dedicati a comunicazione e tematiche sociali, economiche e ambientali.