R. D. Congo: Dell’Olio (Pro Civitate Christiana), “il Papa è oggi la vera scorta mediatica”

foto: SIR

“Il Papa è oggi la vera scorta mediatica della R. D. Congo”: lo ha detto oggi a Roma don Tonio Dell’Olio, presidente della Pro Civitate Christiana di Assisi, durante la conferenza stampa organizzata da 107 organizzazioni della società civile italiana in vista della visita apostolica di Papa Francesco nella R. D. Congo e in Sud Sudan dal 31 gennaio al 5 febbraio. Nel Paese africano c’è infatti “una presenza numerosa, diffusa e di qualità della società civile italiana – ha spiegato Dell’Olio – che fa da contrappeso ad un silenzio a volte complice e perfino connivente del mondo dell’informazione” sul conflitto e sulle sue cause che dura da 30 anni. “La visita del Papa è importante ma speriamo che l’attenzione non svanisca con la visita – ha precisato – perché tutti conosciamo le ragioni per cui lì si muore. Il Congo è condannato dalle sue ricchezze, da chi vuole mettere mano sulle sue risorse. Sappiamo come le terre rare, il sottosuolo, siano oggi importanti per la tecnologia”.