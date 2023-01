Azione Cattolica: don Martinelli nuovo assistente centrale del Settore giovani. Il “benvenuto” della Presidenza, “ringraziamo il Signore per questo dono”

“Con grande gioia accogliamo la nomina di don Michele Martinelli, sacerdote della diocesi di Cremona, ad assistente centrale del Settore giovani dell’Azione Cattolica italiana. Ringraziamo il Signore per questo dono e ringraziamo il Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana per questa nomina che dimostra ancora una volta la cura paterna, l’attenzione e la fiducia nei confronti di tutta l’associazione”. È quanto afferma la Presidenza nazionale dell’Ac, commentando la nomina resa ufficiale oggi. “In Ac – viene sottolineato in una nota – sperimentiamo la bellezza della corresponsabilità tra laici e presbiteri, sostanza vera del cammino di fede cui ci chiama il Signore. Gli assistenti sono per noi amici, padri e fratelli, e in questo percorso insieme ci arricchiamo reciprocamente nella nostra crescita umana e spirituale”. “Accompagniamo don Michele nel suo nuovo servizio all’Ac e alla Chiesa con la nostra preghiera e con la nostra presenza”, dichiara la Presidenza di Ac: “Ti accogliamo, caro don Michele, con la speranza che condividere la nostra vita di laici possa essere per il tuo ministero un dono tanto quanto, ne siamo certi, il tuo sacerdozio lo sarà per il nostro cammino e per la vita della nostra associazione”. “Siamo grati – proseguono dalla Presidenza – per questi anni di servizio condiviso nell’Ac e nella Chiesa in con don Gianluca, accompagnatore discreto e attento narratore della Parola, di cui ci ha fatto gustare la freschezza dirompente. Lo accompagniamo con la preghiera e l’amicizia nel servizio educativo che è stato chiamato a svolgere presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, certi che continuerà a seminare nella Chiesa semi buoni del Vangelo, con coraggio, competenza e bontà”.