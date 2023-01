Società: Roma, oggi la tappa inaugurale de “La trappola dell’azzardo”

Si svolgerà oggi pomeriggio, mercoledì 25 gennaio, a Roma, presso Àp-Accademia popolare dell’antimafia e dei diritti, la tappa inaugurale de “La trappola dell’azzardo”, un progetto ideato da Bper Banca e Avviso pubblico, al fine di prevenire il fenomeno del gioco d’azzardo patologico, sempre più diffuso tra le giovani generazioni.

Quello della Capitale è l’inizio di una serie di incontri gratuiti – 10 in totale – rivolti sia a studenti e personale scolastico, con focus dedicati su come arginare il fenomeno del gioco d’azzardo tra i minori, sia a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di dare ancora più consapevolezza dei danni all’economia provocati dal gioco d’azzardo, soprattutto a causa del riciclaggio di denaro sporco e del rischio legato a fenomeni di usura.

Dopo l’incontro con gli studenti e le studentesse dell’Iis Enzo Ferrari Don Bosco di Roma, dalle ore 17,30 alle ore 19, si svolgerà l’incontro aperto a tutta la cittadinanza “Gioco d’azzardo, tra proibizionismo e liberalizzazione: la terza via”.

All’evento, dopo i saluti istituzionali di Arcangela Galluzzo, coordinatrice regionale di Avviso pubblico, Paolo Minari, responsabile dell’Area manager Roma Centro Sud Bper Banca, e Pasquale Grosso, presidente dell’Associazione daSud, interverranno Massimo Masetti, vicesindaco del Comune di Casalecchio e delegato sul tema azzardo per Avviso pubblico; Denise Amerini, referente della campagna “Mettiamoci in gioco” coordinamenti territoriali. Inoltre, è stato invitato Marcello Minenna, direttore dell’Agenzia Dogane e Monopoli.

L’incontro sarà trasmesso anche in live streaming sui canali Fb e YouTube di Avviso pubblico e Bper Banca.