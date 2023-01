Diocesi: Ac Trani-Barletta-Bisceglie, il Settore Adulti promuove venerdì “I vespri della pace” a Margherita di Savoia

Venerdì 27 gennaio , dalle ore 19.30 alle ore 20.30, a Margherita di Savoia, presso la parrocchia della Beata Maria Vergine Ausiliatrice, il Settore Adulti dell’Azione cattolica diocesana di Trani-Barletta-Bisceglie vivrà “I vespri della pace”, “un momento di preghiera – scrivono, in una nota, don Gaetano Corvasce, assistente unitario dell’Azione cattolica diocesana, Francesco Mastrogiacomo, presidente diocesano, Maria Lanotte e Gianfranco Cuna, vicepresidenti del Settore Adulti di Ac, e l’Equipe diocesana del Settore Adulti di Azione Cattolica – che in un tempo come il nostro, dominato da nuove guerre di forte intensità e di massacri commessi contro i civili, assume un significato di particolare importanza”.

“I vespri della pace” saranno guidati da don Corvasce. “I vespri – si legge nella nota – saranno anche l’occasione per fermarsi a riflettere sul messaggio di Papa Francesco per la LVI Giornata mondiale della pace dal titolo ‘Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace’. Il Settore Adulti dell’Ac è consapevole che i processi di pace non possono prescindere dalla memoria, perciò i vespri saranno l’occasione opportuna per ricordare la testimonianza di Primo Levi in ‘Se questo è un uomo’”.

Tutti sono invitati ad unirsi alla preghiera del vespro. “È nella preghiera umile, semplice e incessante che avviene il rinnovamento interiore che genera in ogni cuore nuovi pensieri e sentimenti di prossimità, di alleanza e di pace – prosegue la nota -. L’esperienza dei ‘vespri della pace’ vuole essere un’occasione di comunione spirituale in cui ciascuno, nella propria quotidianità, si senta incitato ad essere artigiano di pace”.