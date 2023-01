Volontariato: CSVnet, il 27 e il 28 gennaio meeting a Firenze per riflettere su un nuovo manifesto di intenti

“Fare bene insieme. Consolidare ed evolvere. Luoghi per parlare di vision: meeting dei Csv”. È l’iniziativa che si svolgerà all’Innovation Center di Firenze il 27 e 28 gennaio, organizzata da CSVnet, l’associazione nazionale che riunisce i 49 Centri di servizio per il volontariato (Csv) attivi in Italia dal 1997. Sarà una occasione per riflettere insieme ad oltre 200 partecipanti provenienti da tutta Italia – delegati dei Centri di servizio per il volontariato, delle principali reti nazionali del terzo settore e delle fondazioni bancarie – su un nuovo manifesto di intenti che è frutto del processo di ascolto ed elaborazione realizzato in questi mesi. L‘obiettivo è rileggere i profondi cambiamenti del presente – gli adempimenti legati alla riforma del terzo settore, i nuovi bisogni sociali nati dalle emergenze degli ultimi anni – e costruire una nuova visione comune per rilanciare la funzione dei Csv quali agenti di sviluppo del volontariato nei territori. “È il punto di arrivo e ripartenza, – spiega la presidente di CSVnet, Chiara Tommasini – di un anno e mezzo di incontri, sessioni di approfondimento e laboratori culturali che hanno coinvolto oltre mille persone, tra i componenti della governance e buona parte degli 800 addetti e migliaia di volontari che ogni giorno, grazie al contributo delle fondazioni di origine bancaria, supportano 50mila organizzazioni che in ogni regione, fra le tante azioni, aiutano le persone più fragili, tutelano i diritti, promuovono la cultura della solidarietà nelle scuole, fra i giovani”. La giornata di sabato 28 gennaio sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di CSVnet. Il programma è disponibile a questo link.