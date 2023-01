Domani, giovedì 26 gennaio, alle 18.30, nella basilica di Sant’Ambrogio l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà una messa in suffragio di Benedetto XVI, il Papa emerito deceduto lo scorso 31 dicembre. “La celebrazione è aperta a tutti, ma in modo particolare sono invitate le famiglie, nella memoria della visita che papa Ratzinger effettuò a Milano dall’1 al 3 giugno 2012, in occasione dell’Incontro mondiale delle famiglie”, segnala una nota della diocesi.