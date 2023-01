Malati terminali: Bolzano-Bressanone, la Caritas cerca volontari per il Servizio Hospice

La squadra di volontari del Servizio Hospice della Caritas di Bolzano-Bressanone cerca rinforzi in tutto l’Alto Adige, per fornire accompagnamento a chi è in lutto o sta affrontando l’ultima fase della propria vita. In questa fase le persone, oltre ad una adeguata assistenza medica, cure palliative e il sollievo dal dolore, hanno bisogno di ascolto e comprensione, e così anche chi affronta un lutto. Di questo si occupa il Servizio Hospice della Caritas, grazie all’impegno di volontari accuratamente formati per stare accanto alle persone, fornendo conforto, confronto o semplicemente la propria presenza. L’obiettivo è quello di aiutare a vivere con dignità e pienezza l’ultima fase della vita e riuscire ad elaborare un lutto. Per rispondere alle richieste del territorio, il Servizio Hospice della Caritas è quindi alla ricerca di persone che desiderino impegnarsi come volontari in questo campo. Per gli interessati è prevista una accurata formazione: dal 2 marzo al 2 dicembre, sarà possibile partecipare ad approfondimenti teorici in lingua italiana, e svolgere un tirocinio pratico, accompagnati da esperti che affronteranno i temi della morte e del lutto lasciando adeguato spazio per confrontarsi con i propri vissuti. Per partecipare al percorso formativo, gli interessati possono contattare il Servizio Hospice della Caritas entro il 14 febbraio: valentina.stimpfl@caritas.bz.it.