Diocesi: Modena-Nonantola, sabato l’arcivescovo Castellucci presenterà la Lettera alla città

Nella mattinata di sabato 28 gennaio l’arcivescovo di Modena-Nonantola, mons. Erio Castellucci, presenterà la Lettera alla città scritta in occasione della solennità di San Geminiano, patrono principale della città e dell’arcidiocesi. La conferenza di presentazione, in programma alle 11, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola dalla sala multimediale allestita alla Città dei ragazzi.

Nell’occasione, informano dall’arcidiocesi, verrà illustrato anche il programma delle celebrazioni e degli eventi proposti alla città di Modena per i festeggiamenti di San Geminiano.