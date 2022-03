Televisione: Tv2000, Lunedì 21 e 28 marzo in onda il film “Per amore del mio popolo – Don Diana”, sulla vita di don Peppe Diana

In occasione della 30° Giornata dei Missionari Martiri, del 24 marzo, Tv2000 presenta il film “Per amore del mio popolo – Don Diana”, sulla vita di don Peppe Diana, interpretato da Alessandro Preziosi. Il titolo del film prende il nome dal documento scritto contro la camorra da don Diana insieme ai sacerdoti della Forania di Casal di Principe e distribuito nel Natale del 1991 in tutte le chiese locali. Don Giuseppe Diana, per tutti don Peppe, è un sacerdote della forania di Casal di Principe, dove due famiglie, (gli Esposito e i Capuano), si affrontano senza esclusioni di colpi per il controllo del territorio. Per non tradire gli scout che vedono in lui un’alternativa al mondo che li circonda Don Peppe rinuncia all’opportunità di trasferirsi a Roma e diventa Parroco nel suo paese natale. Da qui tutta una serie di iniziative e attività per la legalità che porterà alla stesura del documento “In nome del mio popolo” che risuona nelle chiese di Casale la Notte di Natale. Un documento che suscita il plauso di molti cittadini, ma che porta Don Diana ad essere riconosciuto come il nemico dichiarato della Camorra. Don Giuseppe Diana fu ucciso dalla camorra a Casal di Principe il 19 marzo del 1994, poco dopo le 7,20 del mattino, nel giorno del suo onomastico. Fu ucciso nella sua chiesa, la parrocchia di San Nicola di Bari. Gli spararono contro quattro colpi di pistola mentre si preparava per celebrare la messa. Aveva 36 anni.