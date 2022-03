Commissione Ue: Bruxelles, dal 21 al 23 marzo il Forum umanitario europeo

Dal 21 al 23 marzo, la Commissione europea e la presidenza francese del Consiglio dei ministri Ue ospiteranno a Bruxelles il primo Forum umanitario europeo, che riunirà i responsabili politici e le organizzazioni per discutere le grandi sfide umanitarie nel mondo. “L’Ue ha una responsabilità globale come attore umanitario. Restiamo fedeli ai nostri principi di fornire assistenza con tutti i mezzi disponibili quando è necessaria un’azione umanitaria. Organizzando questo Forum, il nostro obiettivo è quello di riunire la comunità umanitaria per identificare azioni e soluzioni che possono contribuire a sostenere meglio i più vulnerabili, in linea con la rinnovata strategia umanitaria europea”, ha detto il commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič. Il Forum partirà dalla comunicazione della Commissione sull’azione umanitaria dell’Ue del 10 marzo 2021 e le conclusioni del Consiglio del 20 maggio 2021, e si baserà sulle azioni in corso in diversi Paesi, compresi quelli colpiti dalla crisi.