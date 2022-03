Libri: presentazione del volume del teologo Marengo “Chiesa, sesso, amore. Le relazioni pericolose”

Sarà l’auditorium del Pontificio Istituto teologico Giovanni Paolo II ad ospitare, martedì 29 marzo alle ore 17, la presentazione del libro “Chiesa, sesso, amore. Le relazioni ‘pericolose’” di Gilfredo Marengo (Edizioni San Paolo), vincitore del Premio San Valentino per la teologia. Il riconoscimento sarà consegnato al termine dell’incontro, moderato dal giornalista Domenico Agasso, che vedrà l’autore affiancato dai teologi Pier Davide Guenzi e Nicola Reali. Il libro è “un saggio che sposa un approccio multidisciplinare, per offrire al lettore – spiega l’editore – una straordinaria ricostruzione storico-critica della prospettiva con cui la chiesa, nei secoli, ha interpretato sesso e amore nella propria riflessione teologica e nell’azione pastorale”. “Dall’enfasi secolare sul fine procreativo del matrimonio che aveva messo in ombra la centralità dell’amore nelle relazioni coniugali, il volume approfondisce eventi e figure fondamentali della storia e della teologia, fino alle catechesi sull’amore umano di Giovanni Paolo II e all’esortazione apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco, per mostrare una rivoluzione nello sguardo e nei significati dell’amore e della sessualità che arriva al cuore della pastorale familiare”.

Gilfredo Marengo, è vicepreside e ordinario di antropologia teologica al Pontificio Istituto teologico Giovanni Paolo II. L’incontro sarà trasmesso is streaming da Istess Media e sarà disponibile – tra l’altro – sul canale YouTube e sul profilo Facebook dell’Istituto Jp2. È possibile partecipare in presenza iscrivendosi.