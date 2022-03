Diocesi: Siracusa, oggi conferenza su “Una lettura generativa delle migrazioni”

Si terrà oggi, venerdì 18 marzo, alle 18.30, all’Istituto Superiore di Scienze Religiose San Metodio, la conferenza su “Una lettura generativa delle migrazioni – Per la cultura dell’accoglienza”. Interverrà il gesuita Emanuele Iula, docente di Etica e di Mediazione dei conflitti alla Facoltà Teologica dell’Italia meridionale.

L’iniziativa dell’Ufficio Pastorale per la Cultura e le Comunicazioni Sociali di Siracusa, in collaborazione con l’Archivio Storico diocesano, la Biblioteca Alagoniana e l’Issr San Metodio, avrà luogo alla Sala San Metodio in via della Conciliazione 6 a Siracusa (capienza ridotta 30 posti, accesso con green pass) e nell’Aula virtuale San Metodio.