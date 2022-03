Arte: Pontificio Collegio missionario internazionale, domani benedizione della tela dedicata a San Giuseppe

Domani, nel Pontificio Collegio missionario internazionale San Giuseppe, dopo la messa presieduta dal Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli, card. Luis Antonio Tagle, sarà benedetta la tela dedicata a San Giuseppe Missionario eseguita dal maestro Rodolfo Papa. L’opera, eseguita con la tecnica ad olio su tela, misura cm 170 x 120, e sarà collocata nell’atrio del Collegio. Il tema di san Giuseppe nel contesto della Santa Famiglia è stato scelto da mons. Remigio Bellizio, direttore della Pontificia Fondazione “Domus Missionalis”. Il Pontificio Collegio missionario internazionale San Giuseppe è collocato dentro il Campus della Pontificia Università Urbaniana. Ha le sue radici nel Collegio “Mater Ecclesiae” di Castel Gandolfo, istituito nel 1979 dal card. Agnelo Rossi, allora prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli, e da mons. Simon Lourdusamy, allora segretario della medesima Congregazione. Inizialmente dedicato alla accoglienza e alla formazione dei catechisti laici, attualmente accoglie sacerdoti provenienti da tutto il mondo, che a Roma trascorrono periodi di formazione e di aggiornamento, in modo particolare formatori (rettori e vicerettori) e professori stabili degli Istituti affiliati alla Pontificia Università Urbaniana e dei Seminari dei territori di missione. L’attuale Rettore è mons. Hyacinthe Dion.