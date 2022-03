Giornata memoria vittime Covid-19: mons. Savino (Cassano all’Jonio), oggi “dobbiamo sentirci sempre più comunità”

“La Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia Covid-19 rappresenta un giorno in cui dobbiamo sentirci sempre più comunità. A due anni da quella che è divenuta l’immagine emblema dell’epidemia, gli autocarri militari carichi di feretri, il mondo si ferma non solo per non dimenticare un tempo segnato da morte e disperazione, ma anche per commemorare tutte le persone che il subdolo virus ha portato via in maniera tragica”. Con queste parole mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano All’Jonio, ricorda le vittime del Covid-19 auspicando per l’occasione “anche l’avvio di una riflessione rigorosa sull’importanza dell’agire responsabile in ambito della tutela della salute pubblica. Oggi è anche il momento per dire grazie a tutto il personale sanitario, a medici, infermieri, agli operatori socio sanitari e a tutti coloro che sono stati in prima linea. Il Covid – ha concluso mons. Savino – ci ha imposto il distanziamento sociale, ma non ci ha tolto la vicinanza e il calore della solidarietà”. Per commemorare le vittime del Covid e contestualmente invitare alla speranza il presule della diocesi cassanese, si è recato presso il cimitero di Cassano all’Ionio per un momento di preghiera condivisa.