Diocesi: Caritas Fano, sabato 19 marzo ultimo incontro della Scuola di pace. In collegamento l’arcivescovo di Rabat, Lopez Romero

Si conclude sabato 19 marzo la 19° edizione della Scuola di pace “Carlo Urbani”, ciclo di incontri dedicato ai temi della pace, nonviolenza e salvaguardia del creato promosso da Caritas diocesana di Fano Fossombrone Cagli Pergola, Azione Cattolica diocesana, Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, Mir Fano, Acli provinciali, Movimento federalista europeo, Centro missionario, Ufficio Migrantes, Pastorale giovanile. Appuntamento alle 17 presso la Sala Ipogea della Memo – Mediateca Montanari. In collegamento il card. Cristobal Lopez Romero, arcivescovo di Rabat, che racconterà la sua esperienza di vescovo in Marocco e di come la libertà di coscienza e di religione siano ingredienti fondamentali nella costruzione dei ponti fra uomini e popoli.

L’incontro rientra nel programma di iniziative che l’Africa Chiama, Caritas diocesana e l’Ass. Lapallarotonda organizzano a Fano per la XVIII Settimana di azione contro il razzismo, promossa e finanziata da Unar – Ufficio antidiscriminazioni eazziali-Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per partecipare agli incontri sarà necessario prenotarsi al numero 0721-887834 esibendo Super Green pass ed essendo muniti di mascherina FFP2.

All’incontro di sabato 19 marzo sarà possibile partecipare anche online, tramite la piattaforma Zoom. Le credenziali per accedere saranno inviate a chi si iscriverà mandando una mail all’indirizzo: saladellapace@gmail.com. Sarà inoltre possibile seguire la diretta Youtube sul canale Caritas Fano.

