Giornate sociali europee: card. Czerny (Santa Sede), “no” all’uso di armi ultra sofisticate, “soldati hi tech sparano su ospedali e persone come in un videogioco”

Allarme per le nuove tecnologie militari usate in guerra perché nonostante i soldati “hi-tech” sparano contro ospedali e persone in fuga, sullo schermo tutto appare come “un videogioco”. A lanciarlo è il card. Michael Czerny, Prefetto ad interim del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, nel suo intervento questa mattina a Bratislava alla terza edizione delle Giornate sociali cattolica europee. “La tecnologia militare di oggi include armi ultra sofisticate con un potere distruttivo inimmaginabile”, ha detto il cardinale. “Le armi sono diventate così automatizzate e meccanizzate che spesso la guerra viene condotta tramite un controllo da remoto, in maniera anonima e ‘virtualmente’. Quando un soldato hi-tech spara un missile contro un ospedale o persone in fuga, cosa vede sul suo schermo? Sembra un videogioco”.