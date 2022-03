Ordine francescano secolare: da oggi ad Assisi l’Assemblea nazionale fino a domenica

Prende il via oggi ad Assisi, fino a domenica 20 marzo, l’Assemblea nazionale dell’Ordine francescano secolare d’Italia: si tratta del primo appuntamento in presenza dopo due anni di incontri a distanza, a causa della pandemia. Titolo dell’assemblea sarà “Tutti fuori!”, un invito ad impegnarsi ad “essere Chiesa in uscita”, come Papa Francesco ha chiesto ai francescani secolari, nell’udienza a loro dedicata, lo scorso 15 novembre.

I partecipanti si ritroveranno questa sera presso la Basilica di S. Maria degli Angeli, dove vivranno una veglia di preghiera dinanzi alla Porziuncola.

Nella mattinata di domani si terrà una tavola rotonda – sul tema dell’assemblea – a cui prenderanno parte Giovanni Luca Raimondi (vescovo ausiliare di Milano), Massimo Pallottino (Focal point per le campagne di Advocacy internazionale di Caritas italiana) e Andrea Riccardi (fondatore Comunità di Sant’Egidio).

Coloro che non potranno essere fisicamente presenti potranno comunque assistere ai momenti salienti del weekend sul canale YouTube OFS d’Italia (https://www.youtube.com/c/ofsitaliano). In particolare, saranno trasmessi in live streaming la Veglia di preghiera di venerdì 18/03 alle ore 21.00, la Messa di sabato 19/03 alle 8.30; la tavola rotonda alle 10 dello stesso giorno e la Messa conclusiva di domenica 20/03 alle ore 11.30.