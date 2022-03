Ucraina: la preghiera per la pace organizzata online dal comitato italiano di Insieme per l’Europa

(foto archivio)

Una preghiera per la pace in Ucraina è stata organizzata online sulla piattaforma zoom dal comitato italiano di Insieme per l’Europa, questa sera alle ore 19. Centinaia di persone da tutta Italia, oltre che dal centro e dall’est Europa, compreso un gruppo di Focolari dall’Ucraina, ha seguito e partecipato al momento di preghiera dal titolo “Vi lascio la pace, vi do la mia pace” (Gv 14,27) che ha visto l’intervento non solo di cattolici. Formare una rete internazionale di preghiera per afforzare le radici cattoliche del continente, proprio mentre queste vengono calpestate da una guerra definita assurda, questo l’incipit dell’incontro seguito da un momento di silenzio, la lettura di brani del Vecchio e del Nuovo Testamento, intenzioni di preghiera ed il “patto dell’amore scambievole”, con il quale si è manifestata l’intenzione di unirsi reciprocamente nell’amore di Dio, per pregare un cuor solo e un’anima sola secondo il Vangelo, ispirati dallo spirito santo. Prima della conclusione con il canto del coro parrocchiale di Mosciano Sant’Angelo, è stata letta anche la preghiera di Giovanni Paolo II in occasione della guerra del Golfo, seguita dalla benedizione con la quale è stato chiesto allo spirito santo di ispirare la preghiera, perché tutto possa andare secondo la volontà di Dio.