Giornata memoria vittime Covid-19: Casellati, “ferita che ci portiamo dentro e che non potremo mai dimenticare”

“Celebrare la seconda giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19 significa unirsi come comunità nazionale per condividere il dolore delle tante vite che la pandemia ha spezzato e per costruire su questo una memoria collettiva”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione della seconda Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19.

“Ogni italiano che ha perso la vita nella battaglia contro questo nemico invisibile è una ferita che ci portiamo dentro e che non potremo mai dimenticare”, ha aggiunto la seconda carica dello Stato: “Il mio pensiero oggi va a ciascuno di loro, alle loro famiglie, ma anche ai tanti medici, operatori sanitari, volontari e forze dell’ordine che ogni giorno, con grande coraggio e determinazione, continuano ad essere al nostro fianco nella lotta contro il virus”.