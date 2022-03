Ucraina: dall’Ue 300 milioni di euro a titolo di assistenza macrofinanziaria di emergenza. In programma altri aiuti economici

La Commissione europea ha erogato oggi all’Ucraina ulteriori 289 milioni di euro per l’assistenza macrofinanziaria di emergenza e ha adottato una sovvenzione di 120 milioni di euro per l’Ucraina come sostegno al bilancio per sostenere il governo ucraino “nel rafforzare la preparazione e la gestione civile delle crisi a livello sia centrale che locale”. Segue l’esborso di 300 milioni di euro della scorsa settimana, che costituiva la parte iniziale della prima rata di 600 milioni di euro nell’ambito del nuovo programma di assistenza macrofinanziaria di emergenza per un totale di 1,2 miliardi di euro annunciato da Bruxelles il 24 gennaio, insieme alla sovvenzione di 120 milioni di euro. Il programma di emergenza “fornirà un contributo significativo al rafforzamento della stabilità macroeconomica dell’Ucraina – si legge in un comunicato – nel contesto dell’invasione non provocata e ingiustificata della Russia. Rappresenta una dimostrazione concreta del sostegno incrollabile dell’Ue all’Ucraina”. La Commissione sta intanto preparando un ulteriore programma per sostenere ulteriormente l’Ucraina a lungo termine, annunciato anche dalla presidente Von der Leyen alla fine di gennaio.