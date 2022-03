Diocesi: Mlac di San Benedetto del Tronto, “Insieme camminando” per vivere la festa di San Giuseppe

Quest’anno Movimento lavoratori di Azione Cattolica (Mlac) della diocesi di San Benedetto del Tronto, in linea con le iniziative promosse su tutto il territorio nazionale dal Mlac, propone una camminata aperta a tutti, dal vecchio autostello Aci, vicino la caserma Guelfa (sulla SS 16) a Porto d’Ascoli, verso il quartiere Annunziata, costeggiando la piattaforma ecologica (quartiere Agraria) fino al Laboratorio di frontiera. Attraversando questi luoghi cittadini, spiegano dal Mlac, “invitiamo i cittadini a porre attenzione a proposte di rigenerazione urbana e di riscoperta della bellezza del creato, di cui tutti dobbiamo prenderci cura ma anche lì dove è necessario salvaguardare l’ambiente, fino al Laboratorio dove si sperimenta il lavoro dignitoso nel rispetto della dignità della persona”. L’iniziativa si inserisce nel percorso che tutta l’Ac di San Benedetto sta facendo per il mese della Pace: “Ricuciamo la pace”. “L’impegno per un vero dialogo fra generazioni, educazione e lavoro, sono davvero strumenti per edificare una pace duratura come ci ha ricordato il messaggio di papa Francesco” sottolinea la segretaria diocesana Mlac, Antonella Simeni “e il nostro camminare insieme come famiglia per le strade della nostra città, sull’esempio di S. Giuseppe, è la testimonianza di questo improrogabile impegno”.