Conferenza sul futuro dell’Europa: dibattito su piattaforma digitale, relazione del Parlamento. 6mila eventi, 50mila partecipanti

Il Parlamento europeo pubblica un rapporto sulle discussioni avvenute sulla piattaforma digitale multilingue, che riassume l’attività della piattaforma della Conferenza sul futuro dell’Europa dal suo lancio fino al 20 febbraio 2022. Dall’inizio della conferenza sono state rese disponibili tre relazioni intermedie. Oltre 50.000 partecipanti hanno condiviso 16.274 idee sul futuro dell’Europa. Più di 6.000 eventi sono stati organizzati e registrati sulla piattaforma in tutta Europa. Questi includevano conferenze e workshop, hackathon o eventi di ogni tipo. Il tema della democrazia europea ha raccolto il maggior numero di contributi, seguito dal cambiamento climatico e dall’ambiente. “I contributi della piattaforma – si legge in un comunicato – hanno alimentato il lavoro dei panel dei cittadini europei e molte delle idee condivise sulla piattaforma sono prese in considerazione nelle raccomandazioni dei panel dei cittadini europei”. La precarietà del lavoro e la disoccupazione giovanile, l’accesso all’istruzione superiore e alla cultura e l’inclusione nello sport “sono particolarmente evidenziati nella relazione grazie ai numerosi contributi delle ultime settimane”.