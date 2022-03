Salute: Pastorale Cei, dal 9 al 12 maggio il XXIII Convegno nazionale a Cagliari sul senso dell’odorato

“Dall’odore al profumo. Il senso ritrovato” è il tema del XXIII Convegno nazionale di Pastorale della salute Cei in programma dal 9 al 12 maggio a Cagliari. “La ricerca costante del bene, della cura migliore, della salvezza di tutti sono al centro di ogni azione pastorale nel mondo della salute – spiegano i promotori – . L’obiettivo di prendersi cura di ogni persona si scontra tuttavia con la realtà di malati, sofferenti, poveri ed emarginati che non sempre suscitano immediatamente il desiderio di avvicinarsi e di sostare accanto a loro. Se vince la paura, o peggio l’indifferenza, si genera quello scarto che rende diseguale la società”. E’ pertanto necessario superare questo limite. e chiesto è possibile attraverso il “miglioramento delle capacità e competenze umane, relazionali e professionali e ancor di più è garantito dalla grazia e dalla forza che vengono dallo Spirito”. Di qui l’appuntamento che, promosso dall’Ufficio nazionale per la pastorale della salute a Cagliari, mette a tema “la necessità del superamento dello scarto e lo fa utilizzando l’immagine dell’olfatto, il quarto dei sensi presi in considerazione negli ultimi anni, nella prospettiva di generare quel passaggio dall’odore sgradevole della malattia al profumo che emanano le buone azioni di cura”. Fra i temi sul tappeto, mentre il programma è in via di definizione, lo scaro sociale e in sanità, un bilancio degli ultimi due anni pesantemente segnati falla pandemia, la sinodalità. Info e iscrizioni qui