Sono 53.669 i profughi in fuga dal conflitto in Ucraina arrivati finora in Italia. Ne dà notizia il Viminale spiegando che si tratta di “27.429 sono donne, 4.582 uomini e 21.658 minori”. Le principali città di destinazione dichiarate al momento dell’ingresso in Italia sono ancora Milano, Roma, Napoli e Bologna.