Ucraina: su Tv2000 il pellegrinaggio notturno per la pace della diocesi di Roma da San Giovanni in Laterano al santuario del Divino Amore

Tv2000 trasmetterà in diretta, sabato 19 e domenica 20 marzo, il pellegrinaggio notturno, dalla basilica di San Giovanni in Laterano al santuario della Madonna del Divino Amore, organizzato dalla diocesi di Roma per invocare la Madonna, regina della pace. L’emittente della Cei manderà in onda sabato alle 23.30, in diretta dalla basilica di San Giovanni in Laterano, la preghiera alla Madonna del Divino Amore che apre il pellegrinaggio notturno, e domenica 20 marzo alle ore 6, in diretta la messa all’arrivo al santuario. A guidare i fedeli il cardinale Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma.