Giornata memoria vittime Covid-19: Scaccabarozzi (Farmindustria), “urge cambio di paradigma per Ssn più efficiente. Salute non è costo ma investimento”

“Sono passati due anni dalla tragedia che ha colpito il nostro mondo. Due anni che ci hanno segnato profondamente come uomini e come società. Se oggi riusciamo a intravedere la luce in fondo al tunnel lo si deve agli sforzi congiunti e sinergici di istituzioni, ricercatori, imprese del farmaco e tutti gli attori della Sanità. L’industria farmaceutica ha fatto il massimo per garantire vaccini e farmaci contro il Covid-19. Senza mai far mancare i medicinali necessari ai pazienti con altre patologie”. Lo ha detto il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Covid-19 che ricorre oggi.

“L’insegnamento da trarre, come spesso ricorda anche Papa Francesco, è di non sprecare il dramma vissuto – prosegue Scaccabarozzi –. Abbiamo imparato che la salute è un bene troppo grande. Ed è alla base di tutto: sviluppo, crescita economica, futuro. Ecco perché è importante un cambio di paradigma, per un Servizio sanitario nazionale più moderno ed efficiente. La salute non deve essere più considerata solo un costo ma un investimento. A beneficio anzitutto dei pazienti più fragili e anche dell’intera comunità”.