Ucraina: Ucsi Puglia e Meic Bari, oggi webinar su “Le sofferenze di un popolo e il suo patrimonio di civiltà”

“L’Ucraina: le sofferenze di un popolo e il suo patrimonio di civiltà”. Questo il titolo del web meeting organizzato dall’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi) della Puglia e dal Movimento ecclesiale di impegno culturale (Meic) di Bari per il pomeriggio di oggi, venerdì 18 marzo. Al centro del dibattito, che prenderà il via alle 19, la guerra in atto tra Ucraina e Russia e il ruolo dell’informazione per un futuro di pace e armonia internazionale. Introdurranno i lavoro Michela Di Trani, presidente dell’Ucsi Puglia, e Antonio Lia, presidente del Meic di Bari. Alla tavola rotonda interverranno Antonella Bellomo, prefetto di Bari, Giancarlo Fiume, capo redattore di Rai Puglia, Maryana Biliyk, segretaria dell’ass. cult. Eur. Ucraina, Bronislaw Sitek, docente dell’Università di Varsavia, Domenico Fracchiolla, docente dell’Università Luiss Roma, Renato Piccoli, giornalista Rai, Antonio Gelormini, giornalista di Affari Italiani, e Andrea Dammacco, giornalista freelance.

Le conclusioni saranno affidate a Gaetano Dammacco, docente all’Università di Bari.