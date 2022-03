Ucraina: Caritas Bolzano, aperto un alloggio per 40 profughi nell’ex Centro educativo di Sarnes

L’arrivo di 40 persone fuggite dalle devastazioni della guerra in Ucraina all’ex centro educativo St. Georg di Sarnes è previsto a partire da lunedì. La diocesi di Bolzano-Bressanone ha messo a disposizione gratuitamente l’edificio, affidandone la gestione alla Caritas. “Con le sue grandi sale comuni e le aree verdi all’esterno, la casa è particolarmente adatta alle famiglie”, dichiara il direttore della Caritas Franz Kripp. Proseguono anche gli aiuti umanitari della Caritas per i profughi in Ucraina e nei paesi limitrofi.

Sono attese soprattutto famiglie, per lo più donne con bambini, e lunedì potranno trasferirsi nei loro nuovi alloggi nell’ex Centro educativo St. Georg di Sarnes. Fino a poco tempo fa l’edificio era stato utilizzato come struttura in cui trascorrere la quarantena. Ora la diocesi ha deciso di metterlo a disposizione gratuitamente per ospitare le persone devastate dagli orrori della guerra in Ucraina. La casa sarà gestita dalla Caritas diocesana nell’ambito del programma di accoglienza dei profughi previsto dallo Stato italiano e dalla provincia autonoma di Bolzano.

I collaboratori e le collaboratrici della Caritas si occuperanno della gestione della casa e aiuteranno i profughi ad orientarsi, offrendo consulenze su questioni legali e burocratiche. “Numerosi volontari si sono già resi disponibili per sostenere queste persone. Insieme a loro, alle associazioni e alle istituzioni locali, cercheremo di facilitarne l’inserimento nella comunità, aiutandoli a creare relazioni e a vivere un po’ di normalità – spiega Alessia Fellin, responsabile dell’area Accoglienza della Caritas –. “In questo contesto sono importanti i corsi di lingua ma anche l’inclusione dei bambini negli asili e nelle scuole. Anche altri servizi della Caritas come la Consulenza profughi, il Centro d’ascolto, la distribuzione pasti, e la Consulenza per migranti contribuiranno a fornire sostegno alla popolazione”.