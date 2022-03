Ucraina: Unicef, oltre 780 tonnellate di aiuti inviati nel Paese, altri 7 camion in Polonia, Romania e Moldavia

Al 17 marzo, l’Unicef aveva inviato 85 camion con 858 tonnellate di aiuti di emergenza per supportare i bambini e le famiglie colpiti dalla guerra in Ucraina e nei Paesi vicini. Di questi, 78 camion che trasportavano oltre 780 tonnellate di aiuti sono stati inviati in Ucraina, mentre gli altri 7 camion sono stati inviati nei Paesi vicini. Ne dà notizia il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia spiegando che “un totale di 34 camion sono già arrivati in Ucraina, con altre consegne previste nei prossimi giorni. 3 camion sono arrivati in Polonia – dove gli aiuti saranno utilizzati per i Blue Dot – spazi sicuri per donne e bambini sfollati dall’Ucraina. 3 camion sono diretti in Romania e uno in Moldavia”. “I camion inviati fino ad oggi – viene spiegato – trasportano aiuti sanitari, kit igienici, didattici e ricreativi per bambini e adolescenti, oltre a coperte e abiti invernali per bambini”.