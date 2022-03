Islanda: Reykjavik, primo corso di formazione dei responsabili diocesani per la tutela degli abusi

Per la prima volta nella Chiesa cattolica in Islanda, si è svolto un corso di formazione alla tutela dagli abusi nella diocesi di Reykjavik. Tra il 14 e il 16 marzo 2022, riferisce una nota diffusa oggi sui social ufficiali, i membri del Comitato diocesano per la salvaguardia hanno seguito a Stykkishólmur un percorso formativo guidato da don Marek Jarosz, sacerdote responsabile della questione nella diocesi di Płock, in Polonia, nonché rettore del seminario in cui sta studiando un futuro sacerdote della diocesi di Reykjavik. La formazione si è mossa su quanto previsto dal diritto civile e dal diritto canonico, e sulla prevenzione, misure e procedure. Ora il Comitato continuerà nel suo percorso di preparazione in modo da aiutare tutte le 8 parrocchie della diocesi, dove nei prossimi mesi si terranno degli incontri seminariali per preparare le persone che lavorano nel contesto ecclesiale.